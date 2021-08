ULTIME DA TRIGORIA – Nessun problema per Abraham, individuale per Smalling

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La squadra giallorossa torna allenarsi questa mattina a Trigoria dopo il giorno di riposo ordinato da Josè Mourinho all’indomani della vittoria in campionato contro la Fiorentina.

La squadra è stata divisa in due gruppi: da una parte fa solo lavoro di scarico chi ha giocato domenica sera, e dall’altra si allenano regolarmente tutti gli altri.

Si è visto in campo Tammy Abraham, che dunque ha finalmente concluso la mini quarantena di cinque giorni: il centravanti si allena per la prima volta dal suo arrivo a Roma con il resto dei compagni, e non sembra aver avuto problemi dopo la gara con i viola.

Chi invece non è in gruppo ma lavora individualmente per guai fisici è Chris Smalling: il difensore inglese ha rimediato una lesione muscolare e rientrerà dopo la sosta a cavallo tra la fine di agosto e i primi di settembre.

Per la gara di dopodomani contro i turchi del Trabzonspor sono previsti dei cambi: potrebbero trovare spazio Kumbulla, Diawara e Borja Mayoral.

