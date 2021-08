“ON AIR!” – ZUCCHELLI: “Con Torreira alla Fiorentina, chissà che non si apra la pista Pjanic”, AGRESTI: “Zakaria? Con quei soldi prenderei Tomiyasu”, CORSI: “La Roma sarà rivoluzionata nel giro di qualche anno”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Roma Radio): “La Roma al netto di qualche lacuna che può lamentare ha già fatto vedere delle cose. Quindi prima di dire “chi compriamo“, io farei qualche riflessione in più sul materiale che abbiamo. Io non mi ci trovo tanto con il calcio parlato, con il calcio social: viene tutto tritato con una velocità impressionante. Non dico che dobbiamo fare i caroselli perchè abbiamo battuto la Fiorentina, ma è una partita che ci porta a fare delle riflessioni. Poi se arriverà un difensore, un centrocampista, un attaccante, ne parleremo. Ma ricorrere le indiscrezioni della stampa svizzera o di quella tedesca mi sembra esagerato…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Mourinho aveva scelto Xhaka per i soldi che ci sono qua, al PSG avrebbe scelto altro. Secondo me sarebbe stato un ottimo acquisto. Mourinho preferisce i giocatori di colore perchè portano più forza fisica. Lui ne ha avuti tanti in carriera: Drogba, Lukaku, Eto’o, Pogba, Vieira, Essien… E’ un allenatore che ama questo tipo di giocatori, forti fisicamente, ma anche coi piedi. Ora c’è questo Zakaria, speriamo che la Roma lo possa prendere. Se i Friedkin resteranno qui, la squadra sarà rivoluzionata nel giro di qualche anno. Mourinho già ne già messi parecchi fuori: Darboe era in tribuna, Villar e Diawara in panchina. Lui fuori è tutto sorrisi e abbracci, ma dentro è un despota. Era quello che ci voleva…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “La partita col Trabzonspor la cominci in vantaggio, ma con lo 0-1, 1-2 o 2-3 ti portano ai supplementari. Possiamo immaginarci una piccola rotazione, come ad esempio Kumbulla al posto di Mancini, o Calafiori per Vina. A centrocampo torna a esserci un piccolo punto interrogativo: che arrivi o meno un centrocampista, che si chiami Zakaria o che si chiami Bakayoko, chi metteresti e chi toglieresti in questo momento? Io mi aspetto Diawara giovedì…”

Jacopo Palizzi (Tele Radio Stereo): “Io contro il Trabzonspor a centrocampo non toglierei nessuno, confermerei Cristante e Veretout. Hai un solo gol di vantaggio, con la vecchia regola la Roma sarebbe passata anche con l’1 a 0 del Trabzonspor, ma con la nuova regola ti porterebbe ai supplementari. Il calcio è strano, può succedere, visto che hanno giocatori che possono tirarti il gol fuori dal cilindro. Vorrei rischiarmela il meno possibile in una partita da dentro o fuori, con il risultato in bilico…”

Chiara Zucchelli (Rete Sport): “Con Torreira che va alla Fiorentina, chissà che non si apra un discorso per Pjanic… E’ un tipo di giocatore che potrebbe far comodo alla Roma. Nzonzi? Il problema dei giallorossi è soprattutto liberare il monte ingaggi. Pellegrini? Ormai siamo in una fase che pure se fa tripletta e dieci assist la gente ti dice: ‘Eh però Pellegrini…’…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Pjanic? Ammazza se farebbe comodo, ma se non esce nessuno, non si può nemmeno fare l’operazione Torreira in prestito oneroso con diritto di riscatto. In teoria la Roma se lo poteva permettere, ma se prima non esce Villar, né Diawara, né Nzonzi. Non capisco come il francese possa aver rifiutato un triennale del Benfica, parliamo di un giocatore di 33 anni che rifiuta un contratto di tre anni da un club così importante…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Io non capisco la smania di prendere un centrocampista. Se guardo dietro, vedo Smalling su cui è lecito avere dubbi sulla tenuta fisica, l’anno scorso non c’è mai stato. Gli altri due centrali sono molto giovani. Io dei dubbi ce li ho, e se devo spendere 20 milioni per prendere Zakaria, e poi ho Cristante, Diawara e Villar che rimangono fuori, allora farei un’altra scelta e prenderei un difensore centrale. Ma io a 20 milioni vado a prendere Tomiyasu che può fare sia il centrale di difesa che l’esterno a destra… Senza Villar l’anno scorso sembrava che non si potesse giocare a calcio, ora è diventato la quinta scelta…boh…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “Il centrocampista per la Roma non è una necessità, la squadra in mezzo al campo sta già bene. Poi dipende da quale giocatore prendi e con quale costo. Hai Veretout che fa tre ruoli, hai Pellegrini e Cristante…c’è una situazione abbastanza buona. Inutile prendere una riserva. Se prendi un titolare, poi con gli altri due cosa ci fai? Io l’investimento non lo farei in mezzo al campo, ma in difesa…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Veretout è talmente disponibile che fa tutto: l’incursore, il mezzo regista, fa tutto. Ma le cose migliori le fa quando si inserisce davanti. Alla Roma però serve un altro giocatore come lui, perchè Veretout e Mkhitaryan devono assolutamente tirare il fiato, anche perchè l’anno scorso non lo hanno fatto e a un certo punto sono saltati in aria, e in quel momento la Roma è scomparsa completamente. In quell’ottica lì un po’ di prevenzione non basta…”

