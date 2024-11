ULTIME DA TRIGORIA – In gruppo Dybala e Saelemaekers, ancora out Hermoso. Mercoledì alle 20 la conferenza stampa di Ranieri

AS ROMA NEWS – Dopo la sconfitta contro il Napoli, la Roma è tornata ad allenarsi questa mattina a Trigoria per cominciare a preparare la trasferta di Londra contro il Tottenham, gara valida per la fase uno dell’Europa League.

In campo tutti i calciatori che non hanno giocato titolari ieri sera sul campo degli azzurri, mentre gli altri hanno effettuato lavoro di scarico.

Buone notizie sul fronte Dybala, che oggi si è allenato regolarmente insieme ai suoi compagni. In gruppo anche Saelemaekers, sempre più vicino al ritorno tra i convocati. Assente invece Mario Hermoso, il cui stop sembra essere più lungo del previsto.

La Roma intanto ha reso noto il programma della vigilia della gara contro il Tottenham: la squadra effettuerà la mattina alle 11 l’allenamento di rifinitura, poi partirà per Londra dove alle 20 mister Ranieri terrà la conferenza stampa prepartita. Con lui ci sarà un calciatore, il cui nome verrà comunicato nelle prossime ore.

Giallorossi.net – A. F.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!