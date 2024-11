Lazio, l’annuncio di Lotito: “Entro il 15 dicembre progetto stadio Flaminio in Campidoglio”

ALTRE NOTIZIE – Claudio Lotito si prepara a sorpassare la Roma anche sul fronte progetto stadio. Il patron della Lazio, scrive il portale Repubblica.it in questi minuti, ha annunciato di essere ormai sul punto di presentare le carte in Campidoglio.

“Entro il 15 dicembre prossimo porteremo il progetto al Comune di Roma“, il proclama fatto urbi et orbi da Lotito in merito alla ristrutturazione del Flaminio, ex impianto che la Lazio vuole rinnovare e trasformare nella casa dei tifosi biancazzurri. Quello che il presidente porterà a Gualtieri è uno studio di pre-fattibilità dello stadio.

La Roma era partita molto avanti con il progetto di Pietralata, e i giallorossi dovevano presentare il progetto definitivo entro la fine dell’anno, ma dopo tanti proclami da parte del Campidoglio non esiste ancora una data certa.

Fonte: Repubblica.it

