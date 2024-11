PISILLI: “Il campionato è lungo, ce la giochiamo per l’Europa. L’atteggiamento di ieri è quello giusto. Rinnovo? Nessun problema”

AS ROMA NOTIZIE – Niccolò Pisilli ha partecipato questa mattina alla cerimonia di premiazione della 41esima edizione del Premio AICS di Cultura Sportiva Beppe Viola, tenutasi al Salone d’Oro del Coni. Ecco le dichiarazioni del giovane centrocampista della Roma.

Ieri ti abbiamo visto in una nuova posizione. Cosa sta chiedendo Ranieri di diverso?

“Il mister ha preparato la partita in quel modo. È fondamentale giocare e sono contento, poi la partita non è andata nel migliore dei modi e la posizione conta poco. Ringrazio il mister che mi ha fatto giocare”.

Vi spaventa la classifica?

“Il campionato è ancora lungo. Ce la possiamo ancora giocare e lottare per le posizioni europee. Manca ancora un girone e bisogna crederci fino alla fine”.

Le coppe possono essere la via da seguire?

“Siamo su tre competizioni e ci focalizziamo su questo senza tralasciare nulla”.

Da che cosa si può ripartire?

“Ieri l’atteggiamento è stato quello giusto. C’era voglia di non prendere gol e stare compatti. Ci siamo comportanti da squadra. Purtroppo abbiamo concesso un gol ed è andata male ma l’atteggiamento era quello giusto”.

Il rinnovo?

“È una questione che non mi preoccupa. Non c’è nessun problema con la società e c’è tempo. Se ne occupa il mio agente”.

