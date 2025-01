ULTIME DA TRIGORIA – In gruppo Gollini e Rensch, ok anche Cristante (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Dopo il deludente ko in terra olandese, la Roma è tornata ad allenarsi a Trigoria per preparare la trasferta di Udine in programma domenica prossima, alle ore 15.

In gruppo sia Bryan Cristante che Lorenzo Pellegrini, ma soprattutto i due nuovi acquisti, Devyne Rensch e Pierluigi Gollini. Lavoro di scarico invece per tutti i giocatori che sono scesi in campo contro l’AZ dal primo minuto. Qui sotto il tweet della Roma con alcune immagini della seduta odierna.

Primo allenamento per Rensch e Gollini 👋#ASRoma pic.twitter.com/nEAVoimMOy — AS Roma (@OfficialASRoma) January 24, 2025

