ULTIME DA TRIGORIA – Kumbulla torna in gruppo, ok Renato Sanches

AS ROMA NEWS – Bella sorpresa questa mattina a Trigoria nel corso dell’allenamento odierno: Marash Kumbulla è tornato ad allenarsi in gruppo e comincia il conto alla rovescia per il rientro tra i convocati.

Il difensore ovviamente avrà ancora bisogno di tempo prima di poter essere a disposizione di Josè Mourinho, ma ormai comincia a fare sul serio in vista del suo rientro in campo.

Ok anche Renato Sanches, che dunque spera di strappare una convocazione per la partita di dopodomani contro il Servette. Domani la rifinitura nella tarda mattinata (l’allenamento sarà aperto in parte alla stampa), poi la squadra partirà per Gineva nel primo pomeriggio.

Alle 18:45 ci sarà la consueta conferenza stampa prepartita: oltre a Josè Mourinho, parlerà ai microfoni dei giornalisti anche Diego Llorente.

Giallorossi.net – A. Fiorini