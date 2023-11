Expo 2030: vince Riyadh, Roma solo terza dietro Busan. Delusione per Gualtieri. Conte: “Amaro in bocca”

AS ROMA NEWS – Riad, capitale dell’Arabia Saudita, si è aggiudicata l’Expo 2030 con un plebiscito: 119 voti su 182.

Molto male Roma, che si è classificata addirittura al terzo posto con appena 17 voti, dietro alla sudcoreana Busan, seconda con 29 preferenze.

Grande delusione per il sindaco Gualtieri. Amarezza espressa anche da Giuseppe Conte, che scrive: “Expo sarebbe stato importante per il sistema Paese ma purtroppo non siamo riusciti a farci valere e siamo addirittura scivolati al terzo posto. Un’esperienza che ci lascia l’amaro in bocca e rammarico”.

Critico Calenda: “Un’occasione persa per Roma ma anche per Expo. Una candidatura nata male e sostenuta peggio. Che peccato”.