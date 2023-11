Mou cambia, Lukaku riposa

AS ROMA NEWS – Nonostante il bisogno della Roma di provare non solo a vincere, ma di fare tanti gol sul campo del Servette, Josè Mourinho sembra intenzionato a cambiare pelle alla squadra con un turn-over radicale in vista della gara di Sassuolo.

Rispetto all’undici che ha giocato titolare contro l’Udinese infatti sono attesi almeno 5 o 6 cambi. E questo solo perchè in difesa non c’è la possibilità di fare rotazione, altrimenti il turnover sarebbe stato ancora più ampio.

In porta giocherà Svilar al posto di Rui Patricio, sulle fasce spazio a Celik a destra e Zalewski a sinistra, a centrocampo riecco Bove e Aouar, con Paredes e Pellegrini che partiranno dalla panchina. Ma è in attacco che è attesa la novità più rilevante: a Ginevra non dovrebbe esserci Romelu Lukaku tra i titolari.

Il belga, rimasto a secco nella trasferta di Praga, ha interrotto la sua serie record di gol in Europa e ora Mou pensa di concedergli un po’ di riposo. Per questo domani sera l’attacco sarà di nuovo affidato ad Andrea Belotti, che dunque tornerà a vestire un ruolo di primo piano in squadra dopo che anche Azmoun lo ha sorpassato a sinistra nelle gerarchie del tecnico.

L’iraniano però in Europa League non ci potrà essere (è fuori dalla lista Uefa) e per questo bisognerà capire chi giocherà in coppia col Gallo, se El Shaarawy, reduce da una serata da protagonista in campionato, o Paulo Dybala, che vorrebbe giocare dall’inizio per trascinare i suoi alla vittoria.

Fonti: La Repubblica / Gasport / Il Messaggero