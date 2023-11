Kumbulla, c’è la data del rientro. Smalling verso l’addio a gennaio

CALCIOMERCATO ROMA NEWS – “Kumbu is back“. Tammy Abraham celebra così il rientro in gruppo di Marash Kumbulla, in attesa che anche l’attaccante inglese possa tornare ad allenarsi con i compagni (dovrà aspettare i primi mesi del 2024).

L’albanese ieri, seppur parzialmente, ha riassaggiato il sapore dell’allenamento con i compagni, ma è ancora lontano dal rientro tra i convocati. Josè Mourinho dovrà prima aspettare che il difensore recuperi la forma migliore dopo la lunga inattività.

Per questo il suo rientro tra i disponibili è previsto tra circa un mese. Kumbulla potrebbe tornare in panchina per Roma-Napoli del prossimo 23 dicembre, o per Juventus-Roma del 30. Possibile il suo ritorno in campo per Roma-Cremonese di Coppa Italia del 7 gennaio, ma molto dipenderà da come andranno le prossime settimane.

Fatto sta che il rientro dell’albanese servirà a Mourinho per avere finalmente un giocatore da ruotare in difesa vista l’assenza pesante di Smalling. A proposito dell’inglese, il suo ritorno in campo è previsto solo nel 2024 e non è nemmeno detto che Chris torni a vestire la maglia della Roma.

Sui giornali oggi si torna a parlare di un suo addio alla riapertura del mercato invernale: l’Arabia Saudita resta una destinazione non sono possibile ma addirittura probabile, con i giallorossi pronti a trattare la sua eventuale cessione. A quel punto però Tiago Pinto sarà costretto a intervenire pesantemente in entrata, con uno se non due rinforzi per la retroguardia giallorossa.

Fonti: Leggo / Gasport / Corsport / Tuttosport