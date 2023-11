Friedkin senza fretta: per i rinnovi di Mourinho e Pinto si aspettano i risultati

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – I Friedkin non hanno fretta. Nonostante gli spot elettorali di Josè Mourinho e Tiago Pinto delle ultime settimane, i proprietari del club capitolino non si fanno condizionare e andranno avanti per la propria strada.

Nessuna preclusione sulla permanenza dell’allenatore portoghese, con il quale potrebbero aprirsi dei dialoghi sul rinnovo di contratto. Stesso discorso vale per il general manager, anch’esso scelto in prima persona dai texani per rilanciare il progetto sportivo del club.

Ma prima di prendere una decisione, in un senso o nell’altro, Dan e Ryan Friedkin vogliono aspettare i risultati che la squadra riuscirà ad ottenere da qui ai prossimi mesi. Certo, la decisione non potrà arrivare a fine campionato, ma la presidenza vuole continuare a vedere se la squadra proseguirà nel suo processo di crescita degli ultimi mesi.

La Roma, dopo un avvio shock di campionato, sembra essersi finalmente rimessa in carreggiata: quinto posto raggiunto e zona Champions a soli tre punti di distanza. Ora però arriverà il momento cruciale della stagione, con una serie di scontri diretti pesantissimi da qui al prossimo gennaio che potebbero indirizzare la stagione romanista.

Per questo i Friedkin vogliono attendere: i risultati saranno dirimenti e decisivi nelle decisioni che prenderanno da qui alla prossima primavera. Mourinho e Pinto dovranno dimostrare sul campo di meritarsi una permanenza a Trigoria.

Fonti: Il Messaggero / La Repubblica / Il Tempo / Leggo