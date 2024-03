ULTIME DA TRIGORIA – La Roma torna ad allenarsi in vista della Fiorentina: De Rossi prepara i cambi

NOTIZIE AS ROMA – Dopo la larga vittoria in Europa League nel match di andata contro il Brighton la Roma è tornata ad allenarsi questa mattina a Trigoria in vista della trasferta di Firenze.

In campo tutti quei calciatori che non sono partiti titolari ieri sera, mentre per i protagonisti della vittoria contro gli inglesi lavoro defaticante. Out Kristensen oltre a Tammy Abraham, che dovrebbe tornare disponibile dopo la sosta di metà marzo.

In gruppo invece Rick Karsdorp, che ha smaltito il problema al ginocchio e potrebbe anche giocare titolare domenica sera. Contro la Fiorentina infatti è atteso qualche cambio nell’undici iniziale viste le fatiche di coppa.

A sinistra chance per Angelino, in mezzo potrebbe toccare a Smalling, a centrocampo quasi certo l’impiego di Bove, mentre in attacco Zalewski potrebbe dare il cambio a El Shaarawy. Domani la rifinitura, poi la partenza per Firenze. La Roma intanto ha fatto sapere che mister De Rossi non terrà la consueta conferenza stampa prepartita.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

