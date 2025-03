ULTIME DA TRIGORIA – La squadra torna a lavoro, presente Dybala al fianco di Ranieri

AS ROMA NEWS – Dopo i tre giorni di riposo concessi da Claudio Ranieri alla squadra all’indomani della vittoria contro il Cagliari e in vista del weekend di pausa per la sosta delle nazionali, la Roma è tornata ad allenarsi a Trigoria questa mattina. Nel mirino dei giallorossi c’è la partita contro il Lecce, in programma il prossimo 29 marzo.

Paulo Dybala, che dovrà operarsi nei prossimi giorni per l’infortunio occorsogli nel secondo tempo della sfida contro i sardi, era presente in campo al fianco di mister Ranieri: il giocatore ha dunque voluto restare vicino ai compagni di squadra nonostante l’impossibilità a scendere in campo. Un segnale forte della Joya, che il tecnico aveva elogiato giorni fa definendolo un leader in tutto e per tutto.

Vista l’assenza di Dybala per tutto il finale di stagione, scaldano i motori Soulè e Baldanzi, ma anche capitan Pellegrini avrà le sue ultime occasioni per dimostrare di essere ancora importante per questa squadra. Assente anche Rensch, oltre ai calciatori impegnati con le rispettive nazionali. [Giallorossi.net – Andrea Fiorini]