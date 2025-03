Dybala, i tempi di recupero: tre mesi di stop dopo l’intervento chirurgico. Giocatore colpito dalla vicinanza dei Friedkin

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma perde Paulo Dybala per il resto della stagione. L’attaccante argentino si sottoporrà nei prossimi giorni a un intervento chirurgico per risolvere la lesione al tendine semitendinoso sinistro, un infortunio che ha compromesso il finale della sua annata sportiva. I tempi di recupero previsti, scrive il portale Gianlucadimarzio.com, sono di circa tre mesi, rendendo impossibile il suo ritorno in campo prima del termine del campionato.

L’operazione è stata fortemente consigliata dagli specialisti di fiducia della proprietà giallorossa, i Friedkin, che hanno valutato questa soluzione come la migliore per garantire un recupero completo e duraturo. Sebbene la strada dell’intervento presenti dei rischi, la decisione è stata presa di comune accordo tra il club e il giocatore, con l’obiettivo di risolvere definitivamente il problema e consentire a Dybala di tornare al massimo della forma per la prossima stagione.

La partecipazione diretta della proprietà nella gestione dell’infortunio ha colpito profondamente Dybala, che si è sentito supportato in un momento così delicato della sua carriera. Il presidente Dan Friedkin e suo figlio Ryan hanno seguito da vicino l’evoluzione del problema fisico dell’argentino, mettendogli a disposizione un team di specialisti di altissimo livello per valutare ogni possibile soluzione prima di optare per l’intervento chirurgico. Con la sua assenza, la Roma perde il suo talento più cristallino nel momento decisivo della stagione. Il tecnico giallorosso dovrà ora trovare soluzioni alternative per colmare il vuoto lasciato dalla Joya, con l’obiettivo di centrare gli ultimi obiettivi stagionali senza il suo uomo più rappresentativo.