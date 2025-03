“ON AIR!” – ORSI: “Da Svilar richiesta di stipendio spropositata e fuori mercato”, PES: “Allenatore? Emery sarebbe la scelta migliore”, COSENZA: “Dybala si opera? Stagione finita”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Su Dybala ci sono tante versioni, si parla di fattori di crescita, fisioterapia, addirittura di intervento chirurgico…io resto convinto che la sua stagione sia finita, anche se spero di sbagliarmi. Su Svilar ieri è stata fatta circolare, probabilmente lato giocatore, la notizia della distanza con la Roma, ed è una pessima notizia, perchè quando un procuratore comincia a dire: “Ok, mo m’avete rotto le palle, ora faccio uscire la cifra che mi avete offerto“, significa che non tira una buona aria. Il rinnovo di Svilar andava fatto alla fine dell’anno scorso, e infatti ora ci troviamo a parlare di una trattativa con 4 milioni di richiesta e 1,6 di offerta…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “L’allenatore? Se proprio vogliamo fare l’esegesi delle dichiarazioni di Ranieri, lui si è sfilato da questa situazione, sono già due volte che dice “decidono i Friedkin“… Allegri è quello che sintetizza meglio le estremità, ha dimostrato di sapere allenare anche i giovani ed è uno che ha tanta voglia. Ma se avevano la volontà di prenderlo, ci sarebbero già stati dei segnali…”

Giacomo Di Giulio (Rete Sport): “Allegri secondo me è il migliore su piazza. Se devo andare a cercare un motivo per non prenderlo, direi forse giusto lo stipendio: io penso che almeno sei milioni di euro te li chiede…”

Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “Le notizie che mi arrivano su Dybala non sono positive, si parla di operazione. E questo significa aver finito la stagione… Se ci sono 30 milioni per una punta in estate? Se si incastrano altre uscite sì, e se la smettiamo di guardare il Sunderland…Se c’è qualcosa che gufa gli inglesi? Per me è Ghisolfi, che vuole il rientro a Roma di Le Fee…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Nel mio podio di tecnici preferiti per la Roma mi sono tenuto su allenatori più fattibili. Terzo posto Allegri, che sarebbe una scelta giusta per mentalità e voglia di riscatto. Ma i due che ho messo più in alto hanno caratteristiche più vicine a quello che può dare la Roma in questo momento. Al secondo posto metto Maurizio Sarri, che è l’ideale per il livello della squadra, per capacità di valorizzare, ma anche per quello che ha vinto. Al primo posto però metto Unai Emery, secondo me è uno dei migliori valorizzatori delle proprie squadre. E poi prendere uno fuori contesto, ma bravo, può essere la carta giusta…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Il mio podio assoluto per l’allenatore che vorrei è: terzo Emery, secondo Simeone, primo Guardiola… Sarri? Porterebbe subito Hysaj, e questo mi mette i brividi. Mi chiedo se un fumantino come lui possa sposarsi bene a un ambiente come questo…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Per me il rischio che Svilar venga venduto in estate c’è, anche in caso di rinnovo di contratto. Nel caso in cui la Roma dovesse arrivare in Champions, il rischio di perderlo diminuirebbe. Ma se non vai in Champions, io penso che una cessione dolorosa ci sarà…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Ma secondo voi Svilar è uno da 4 milioni di euro? Per carità, poi ognuno fa come vuole…ma la Roma dà 6 milioni a Pellegrini e poi non riesce a venderlo. Se è vero che Svilar ha chiesto 4 milioni, la Roma fa bene a dire “aspetta un attimo…ma chi sei, Zamora? Non sei Zamora“…Secondo me 2,5 milioni sarebbe già un grande ingaggio. Ci sono dei limiti, chiedere adesso quello stipendio mi sembra esagerato, poi crescendo arriverà a guadagnare quella cifra. Ma 4 milioni è una richiesta spropositata, fuori mercato per il valore del giocatore….”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Per me l’offerta della Roma a Svilar è assolutamente congrua, 1,6 milioni sono sufficienti…poi ci sono le vie di fuga. L’Inter ha venduto a 50 milioni un portiere che probabilmente non li valeva e ha messo dentro un portiere con qualche anno in più che dà ampie garanzie… L’errore della Roma è stato aver dato 3-4 milioni ad altri giocatori in rosa. Per una volta do ragione a Nando (Orsi, ndr): 4 milioni, ma per favore…bisogna cominciare ad abbassare questi stipendi. E se poi Svilar andrà via ce ne faremo una ragione…”

