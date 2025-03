DYBALA: “Ho scelto la strada dell’intervento per tornare prima possibile. Ci vediamo in campo, forza Roma”

NOTIZIE AS ROMA – Paulo Dybala ha annunciato che si sottoporrà a un intervento chirurgico per recuperare dalla lesione al tendine semitendinoso sinistro. In un post su Instagram, l’attaccante argentino ha espresso la sua determinazione a tornare in campo il prima possibile e ha manifestato il suo sostegno alla squadra durante la sua assenza. Questo il testo del suo messaggio sul social.

“Cari amici, innanzitutto vi ringrazio di cuore per l’affetto che mi avete sempre dimostrato. Dopo i risultati degli esami e aver valutato diverse opzioni, ho deciso di sottopormi ora a questo intervento per tornare il prima possibile. Anche se sarò momentaneamente lontano dal campo, continuerò a sostenere i miei compagni della Roma in questa fase cruciale del campionato e la nostra nazionale, che seguirò come un tifoso in più durante queste partite di qualificazione. Tornerò presto, ancora più forte, promesso. Ci vediamo in campo. Forza Roma e vamos Argentina!”.