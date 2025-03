UFFICIALE: Paulo Dybala si sottoporrà a un intervento chirurgico (COMUNICATO AS ROMA)

AS ROMA NEWS – La Roma e Paulo Dybala hanno scelto la strada dell’intervento chirurgico. L’attaccante argentino, fermato da una lesione al tendine semitendinoso della coscia sinistra, si sottoporrà nei prossimi giorni a un’operazione per risolvere definitivamente il problema fisico.

A comunicarlo è stato lo stesso club giallorosso con una nota ufficiale, in cui si sottolinea come la decisione sia stata presa di comune accordo tra il giocatore e la società. L’obiettivo è garantire un recupero ottimale, riducendo il rischio di ricadute per il numero 21, che in questa stagione ha già dovuto fare i conti con diversi acciacchi muscolari.

L’intervento sarà eseguito da un’equipe specializzata e segnerà l’inizio del percorso di riabilitazione della Joya. I tempi di recupero saranno valutati dopo l’operazione, ma l’assenza di Dybala rappresenta un duro colpo per la Roma, che dovrà affrontare senza di lui un trittico di gare cruciali contro Lecce, Juventus e Lazio. Qui sotto la nota ufficiale della Roma.

Paulo Dybala si sottoporrà nei prossimi giorni a intervento chirurgico a seguito della lesione del tendine semitendinoso sinistro. Il calciatore e la società hanno deciso di comune accordo che fosse la strada corretta per un recupero ottimale dall’infortunio. A Paulo i… pic.twitter.com/ScAwjFVWh7 — AS Roma (@OfficialASRoma) March 20, 2025