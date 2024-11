ULTIME DA TRIGORIA – Lavoro in palestra per la squadra. Domani Ranieri in conferenza alle ore 13

AS ROMA NEWS – Dopo il pareggio in Europa League contro il Tottenham, la Roma è tornata in tarda notte nella Capitale e si è fermata a dormire a Trigoria. Questa mattina poi, la squadra è tornata ad allenarsi per preparare la partita di lunedì contro l’Atalanta.

La seduta dei giallorossi si è concentrata interamente in palestra dove la squadra ha svolto lavoro di scarico dopo l’intenso match europeo contro gli Spurs. Domani la squadra tornerà ad allenarsi regolarmente in campo, domenica la rifinitura.

Domani alle 13 mister Claudio Ranieri tornerà a parlare alla stampa in conferenza, a due giorni dalla sfida contro i bergamaschi allenati da Gasperini.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!