Totti: “La Roma può tornare a essere grande, ci risolleveremo. Il mio ritorno a Trigoria? Ranieri avrà voce in capitolo…”

AS ROMA NEWS – Da Dubai, dove è impegnato per le finali del World Legends Padel Tour, Francesco Totti ha detto la sua sulla Roma di Ranieri e un suo possibile ritorno in giallorosso. Queste sue parole: “Piano piano credo che ci risolleveremo. Ieri c’è stata una bella partita a Londra. Penso che possa tornare a essere una grande Roma”

Ranieri?

“Tutti conosciamo l’importanza di questo allenatore. Al di là di essere romano e romanista, trasmette tante cose positive”.

Tornerai alla Roma?

“Sarà lui il prossimo anno il dirigente della Roma, avrà quindi voce in capitolo e gestirà chi chiamare”.

Vi siete sentiti?

“Ancora no”

Due giorni fa De Rossi ha definito Totti il giocatore più forte e affascinante con cui ha giocato…

“Io e Daniele abbiamo una stima e amicizia diverse da tante altre. De Rossi è uno dei più grandi giocatori della storia della Roma”.

Ritorno nel calcio?

“Vediamo, valutiamo, abbiamo tempo…”

Del Piero come presidente della Federcalcio?

“Lo vedrei bene. Sappiamo tutti che è personaggio significativo, vediamo cosa succederà. Sono contento per lui se dovesse decidere di fare questo importante passo. Naturalmente mi piacerebbe che figure che capiscono di calcio entrino a far parte di istituzioni così rilevanti. Alex può fare tutto perché è un personaggio importante e pulito. Sarà lui a decidere e noi aspetteremo. Il mio voto naturalmente c’è senza nulla togliere a chi occupa quel posto in questo momento”.

Fonti: Sky Sport / Sportmediaset

