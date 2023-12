ULTIME DA TRIGORIA – Le assenze preoccupano Mourinho: out anche Mancini e Cristante (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Non è di certo una seduta a ranghi completi quella effettuata oggi dalla Roma a Trigoria, a tre giorni dalla sfida contro il Napoli che arriva dopo un doloroso ko sul campo del Bologna.

La sfida di domenica si preannuncia molto delicata per i giallorossi, e Josè Mourinho rischia di arrivarci con una sfilza di assenze pesantissime. Oltre a Dybala, Smalling, Aouar e Abraham, oggi non erano in campo nemmeno Mancini e Cristante.

Il difensore è alle prese con una fastidiosa pubalgia con cui deve fare i conti: il fatto di non poter mai riposare non migliora di certo la sua condizione. Da chiarire invece la mancata presenza di Bryan Cristante in gruppo e se il calciatore rischia di non esserci contro i partenopei.

Questo il video con alcuni spezzoni della seduta odierna pubblicati sui canali social del club giallorosso.

Giallorossi.net – A. Fiorini