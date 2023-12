Calciomercato Roma, Sky Sport: “Tiago Pinto ha chiesto Chalobah al Chelsea”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Tiago Pinto spinge per mettere a segno il primo rinforzo per la difesa in vista di gennaio: il general manager, riferisce Sky Sport in questi minuti, ha chiesto Trevoh Chalobah al Chelsea.

“Il calciatore francese è reduce da un infortunio, ma la Roma deve cercare uno di questi profili in esubero viste le difficoltà“, racconta il giornalista Paolo Assogna dai microfoni dell’emittente satellitare.

Per lui al momento zero presenze al Chelsea, e per questo il club inglese accetterebbe di buon grado l’ipotesi del prestito. Il problema però nasce dal fatto che i Blues in questa sessione di mercato hanno una sola finestra per i prestiti, dunque deve scegliere bene qualche dei diversi esuberi cedere con questa formula.

Chalobah, 23 anni, è fermo ai box dallo scorso ottobre per una lesione al tendine del ginocchio e il suo rientro in campo è previsto proprio per la fine dell’anno. Non sarebbe dunque un calciatore pronto all’uso come richiesto da Mourinho viste le assenze in difesa.

Fonte: Sky Sport