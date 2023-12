Mourinho visita i bambini della Mater Dei: “Non merito applausi. La beneficenza si fa con la bocca chiusa e il cuore aperto”

NOTIZIE AS ROMA – Una giornata speciale, organizzata dall’attore Mirko Frezza e dalla Roma, resterà nella mente e nel cuore di tanti piccoli pazienti della Mater Dei.

Presente all’evento benefico anche Josè Mourinho e tutto il suo staff tecnico. Lo Special One ha parlato a cuore aperto ai presenti: “Ringrazio per l’affetto ma io e i miei giocatori non meritiamo applausi. Il fatto di venire qui deve essere assolutamente normale e naturale.

L’invito mi è arrivato prima di Natale ma se arriva a gennaio o febbraio o marzo è uguale. Dobbiamo venire lo stesso. L’applauso è per gli anonimi che fanno beneficenza. Nessuno sa della mia beneficienza. Si fa con la bocca chiusa e il cuore aperto. E come fanno queste persone che meritano grande applauso di tutti.

Grazie a chi ha organizzato questo regalo, alla Mater Dei. Che qui il Natale sia ogni giorno. Un bacione a tutti”. Parole accolte da un lungo applauso di tutti i presenti.