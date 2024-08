ULTIME DA TRIGORIA – Le Fee in gruppo, ok anche Dybala. Per l’Empoli Paredes torna titolare

AS ROMA NEWS – Paulo Dybala era ancora regolarmente in campo anche oggi, con la Roma che questa mattina è tornata ad allenarsi a Trigoria in vista dell’esordio all’Olimpico contro l’Empoli.

L’argentino, sempre al centro delle voci di mercato, ha disputato la seduta con i compagni e dunque sarà a disposizione di De Rossi anche per la gara contro l’Empoli. Sempre che non ci siano improvvise novità, con gli arabi dell’Al Qadsiah ancora in pressing sul giocatore.

In gruppo anche Enzo Le Fee, che aveva accusato un affaticamento muscolare nel corso della partita contro il Cagliari: il centrocampista francese sta bene e dunque è a disposizione.

Ok Paredes, che ha giocato con la Primavera e ha scontato il suo turno di squalifica: l’argentino potrebbe tornare titolare in cabina di regia, con Cristante destinato alla panchina.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!