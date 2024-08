Canovi: “Dybala via per un volgare fatto di soldi, abbia il coraggio di dire la verità”

NOTIZIE AS ROMA – Il decano dei procuratori sportivi Dario Canovi a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato tra le tante cose anche del passaggio imminente di Paulo Dybala in Arabia Saudita.

Duro il suo giudizio: “Non avevo dubbi che Dybala accettasse l’offerta, c’era la volontà da parte di entrambi di interrompere questo rapporto. I tifosi della Roma avrebbero meritato di vedere l’argentino con Soulé, quando ho visto quella giocata a Cagliari ho pensato come si facesse a rinunciare a un giocatore del genere. Parliamo di un uomo che se ne va per soldi, alla Juve invece ci sono state delle scelte tecniche.

La storia di Dybala è solo un volgare fatto di quattrini, dovrebbe avere il coraggio di dire la verità. Per me è stato Dybala a chiedere De Rossi di non giocare. Hai fatto una scelta di vita, allora vai di fronte al tuo pubblico che ti ha sempre sostenuto e trova il coraggio di dire le cose come stanno“, ha concluso Canovi.

Fonte: TMW Radio

