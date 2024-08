LIVE! Dybala all’Al Qadsiah, Corsport.it: “Paulo ha detto sì gli arabi, ora tocca alla Roma”. L’offerta è di 3 milioni più bonus

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Tre milioni di euro. Sarebbe questa l’offerta che l’Al Qadsiah avrebbe intenzione di proporre alla Roma per avere Paulo Dybala.

Decisamente più ricca la proposta al calciatore, per il quale gli arabi sono disposti a spendere addirittura 75 milioni di euro in tre anni. A riferire le cifre dell’affare è Gianluca Di Marzio.

La Roma sta aspettando ancora che il calciatore dica sì alla proposta dei sauditi per poter valutare l’offerta per il cartellino. L’Al Qadsiah sarebbe disposto a inserire qualche bonus per arrivare a 5-6 milioni di euro, cifra comunque molto lontana dai 12 milioni della clausola rescissoria o ai 18 di cui si parlava a inizio trattativa. Gli arabi sono dunque disposti a ricoprire d’oro il giocatore, mentre alla Roma finirebbe un semplice indennizzo.

Se le parti dovessero accettare queste offerte, allora l’operazione potrebbe chiudersi. Altrimenti, se dovessero essere giudicate non sufficienti o semplicemente non verranno accettate, la trattativa salterà, con Paulo Dybala che resterebbe alla Roma. Nessuno si è avvicinato alla clausola in questo periodo, nonostante un desiderio del giocatore fosse quella di giocare in una squadra di Premier che facesse la Champions League.

Fonte: Gianlucadimarzio.com

AGGIORNAMENTO ORE 16:20 – Stando a quanto riferisce il portale on line del Corriere dello Sport, Paulo Dybala ha raggiunto un accordo con l’Al Qadsiah. C’è dunque una svolta nell’affare di grande importanza. Ora tocca alla Roma trattare con gli arabi per il prezzo del cartellino del calciatore. (Corrieredellosport.it)

IN AGGIORNAMENTO…

