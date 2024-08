CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo mercoledì 21 agosto 2024 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 12:45 – OFFERTO CORREA – Continuano ad uscire nomi di possibili sostituti di Paulo Dybala in caso di uscita dalla Roma: secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira, l’attaccante argentino Joaoquin Correa (30), in uscita dall’Inter, sarebbe stato offerto proprio ai giallorossi.

Ore 11:25 – IDEA NGONGE IN PRESTITO – La Roma è alla ricerca di un esterno destro nel caso in cui dovesse partire Dybala: un nome che non dispiace in quel ruolo è Cyril Ngonge (24), che Conte non ritiene adatto al suo Napoli. Ma la Roma lo potrebbe prendere solo in prestito con diritto di riscatto. (Corrieredellosport.it)

Ore 10:50 – DJALO’ A UN PASSO DALLA ROMA – Tiago Djalò (24) nelle prossime ore sarà un nuovo calciatore della Roma. Il club giallorosso ha trovato con la Juventus l’intesa per il prestito secco con diritto di riscatto intorno ai 7 milioni di euro. (Retesport.it)

Ore 10:30 – ASSIGNON, IL RENNES CHIEDE 11 MILIONI – Non è ancora chiuso l’affare Assignon (24) con il Rennes che chiede 11 milioni di euro, cifra dalla quale non sono intenzionati a scendere. Massara però è disposto a cederlo in prestito con obbligo di riscatto. (Gazzetta dello Sport)

Ore 9:45 – ANCHE CRISTANTE IN VENDITA – Non solo Bove. Anche Brian Cristante (29) è in vetrina e la Roma sarebbe disposta a cederlo in cambio di 20 milioni di euro. (Corriere dello Sport)

Ore 9:00 – DJALO, ACCORDO DI MASSIMA CON LA JUVE – La Roma sembra aver individuato il rinforzo per la difesa: accordo di massima con la Juventus per Tiago Djalò (24), che potrebbe arrivare in prestito secco o con un diritto di riscatto. (Gazzetta dello Sport)

Ore 8:35 – DEPAY A ZERO SE PARTE DYBALA – Si torna a parlare dell’ipotesi Memphis Depay (30) qualora Dybala dovesse lasciare la Roma: come riportato da VoetbalInternational, i giallorossi sarebbero interessati all’affare a parametro zero. Su Depay anche il Porto e diversi club di Premier League, mentre nelle scorse settimane l’olandese aveva rifiutato le avance dalla MLS e dal PSV.

Ore 8:00 – DYBALA, LO STALLO CONTINUA – Nessuna novità sul fronte Dybala (30) che tentenna davanti all’offerta dell’Al Qadsiah. Il giocatore vorrebbe sapere quanto incasserà la Roma dalla sua cessione, reclamando una percentuale sui soldi incassati dai giallorossi. Da qui lo stallo. (La Repubblica / Il Tempo / Il Messaggero)

IN AGGIORNAMENTO…

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!