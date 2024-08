Calciomercato Roma, Di Marzio: “In arrivo Abdulhamid, in stand by Assignon. Danso e Konè i primi obiettivi per difesa e centrocampo”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Aggiornamenti sul mercato in entrata della Roma arrivano in questi minuti da Gianluca Di Marzio di Sky Sport.

In uscita Paulo Dybala, che ha dato il via libera alla cessione all’Al Qadsiah, e allora Ghisoldi prepara gli ultimi acquisti per compensare la partenza della Joya.

Per la fascia destra resta sempre il nome di Lorenz Assignon, laterale francese di proprietà del Rennes. Al momento la trattativa è in stand-by, con la Roma che vuole capire quanto può investire nei vari ruoli. È in arrivo invece Saud Abdulhamid dall’Al Hilal.

A centrocampo il primo nome della lista è Manu Koné, francese classe 2001 del Borussia Mönchengladbach, che però ha costi importanti ed è da tempo obiettivo anche del Milan. Per quanto riguarda la difesa, il primo obiettivo è Kevin Danso del Lens, ma anche in questo caso i costi sono particolarmente elevati.

In attacco oltre a Jérémie Boga e Cyril Ngonge, alla Roma piace anche Matias Fernandez-Pardo, ala sinistra belga classe 2005 di proprietà del Gent. Operazione, quella per l’esterno, che potrebbe essere fatta a prescindere dall’uscita di Abraham, anche se chiaramente l’uscita dell’inglese permetterebbe ai giallorossi di avere più forza economica.

Fonte: Gianlucadimarzio.com

