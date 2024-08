E adesso 5 acquisti: Ghisolfi prepara il rush finale sul mercato

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Cinque acquisti per rabbonire la piazza, incandescente visto l’imminente addio di Paulo Dybala, ma anche per accontentare De Rossi, ancora senza rinforzi in alcuni ruoli chiave della rosa.

In arrivo il terzino destro, anche se resta da capire chi sarà il prescelto di Ghisolfi. Gianluca Di Marzio continua a dare per fatto l’acquisto di Saud Abdulhamid, 25 anni, esterno saudita dell’Al Hilal. Per i giornali invece resta Assignon il grande favorito: la Roma ha in pugno il giocatore, ma non ha ancora chiuso col Rennes. Questo potrebbe fare pensare a un terzo nome a sorpresa come asso nella manica del ds.

Sembra essere diventata una priorità anche l’acquisto di un difensore centrale dopo la partenza di Kumbulla: i titolari Mancini e Ndicka offrono garanzie, lo stesso non può dirsi di Smalling, e dunque serve al più presto un rinforzo che permetta a De Rossi si essere coperto in quel ruolo Tiago Djalò è un obiettivo caldo, ma nelle ultime ore sta prendendo forza il nome di Kevin Danso, 25 anni, centrale austriaco del Lens che viene valutato circa 25 milioni.

Restano poi da individuare i rinforzi giusti sulle corsie d’attacco: con Dybala che saluta, la Roma potrebbe decidere di tornare sul mercato anche per un ala destra che faccia da ricambio a Soulè (occhio a Ngonge del Napoli), ma De Rossi chiede da tempo un esterno a sinistra. Boga del Nizza è il grande favorito per la Gazzetta dello Sport, più indietro Riquelme, Galeno e Zhegrova (che però predilige agire a destra).

L’ultimo tassello è il centrocampista di gamba: resta in corsa Boubakary Soumarè del Leicester così come Manu Konè del Borussia Monchengladbach. Obiettivi costosi: la Roma in questo caso dovrà prima operare una cessione nel reparto (Bove resta il più probabile a salutare) per arrivare a dama con l’ultimo colpo del mercato.

Fonti: Corriere dello Sport / Gazzetta dello Sport / Sky Sport

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!