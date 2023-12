ULTIME DA TRIGORIA – Le immagini della seduta odierna. Mourinho elogia Belotti: “Bravo Gallo!” (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Prosegue il lavoro della Roma in vista della partita di domenica sera contro la Fiorentina. Il club giallorosso ha pubblicato sui social un video con alcune immagini della seduta mattutina.

Si rivedono in campo anche alcuni calciatori che hanno giocato contro il Sassuolo tre giorni fa, come Karsdorp e Spinazzola. Ok Renato Sanches, così come Kumbulla, anche oggi regolarmente in gruppo.

Nel video Josè Mourinho si nota per la pacca a Celik, per il cinque ad Aouar e per gli elogi a Belotti: “Bravo Gallo!”, urla l’allenatore all’indirizzo dell’attaccante giallorosso. Nel breve video non si scorgono in campo Dybala e Lukaku.