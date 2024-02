ULTIME DA TRIGORIA – L’infermeria si svuota: in gruppo Smalling e Spinazzola, out solo Abraham

AS ROMA NEWS – E’ ormai quasi definitivamente svuotata l’infermeria giallorossa, con De Rossi che, tolto Tammy Abraham (l’inglese punta a rientrare per marzo), potrebbe avere finalmente tutti a disposizione per Roma-Inter di sabato prossimo.

Oggi infatti sono tornati ad allenarsi in gruppo sia Chris Smalling, che punta dunque a strappare una convocazione per il big match contro i nerazzurri, che (parzialmente) Leonardo Spinazzola, tornato in campo dopo il problema muscolare accusato durante Roma-Verona dello scorso 20 gennaio.

Dopo il giorno di riposo concesso ieri, oggi la squadra ha lavorato sotto la guida di mister De Rossi cominciando a preparare la partita contro la capolista: il tecnico sembra orientato a confermare il 4-3-3 con El Shaarawy e Dybala nel tridente.

L’altra possibilità è il 4-3-2-1 più prudente, con Pellegrini avanzato sulla linea dei trequartisti e Bove aggiunto a centrocampo. Vedremo se il tecnico deciderà di modificare il suo schieramento base vista la difficoltà dell’impegno, o se andrà avanti con il modulo utilizzato fino ad ora anche contro l’Inter.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!