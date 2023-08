ULTIME DA TRIGORIA – Lukaku e Dybala in gruppo nella rifinitura, Mou pensa di convocarli per il Milan

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Ottime notizie arrivano oggi da Trigoria dopo l’allenamento di oggi: sia Paulo Dybala che Romelu Lukaku hanno svolto la seduta in gruppo con i compagni.

Un segnale importantissimo a più di 24 ore dal fischio di inizio del match in programma domani sera all’Olimpico contro il Milan. Sia il belga che l’argentino non dovrebbero farcela a giocare dall’inizio, ma ora Mourinho pensa davvero di convocarli entrambi e portarli in panchina.

Ancora da capire invece se si sono allenati in gruppo anche Leonardo Spinazzola e Lorenzo Pellegrini, che ieri non erano presenti in campo con i compagni.

Fonte: pazzidifanta.com