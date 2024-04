ULTIME DA TRIGORIA – Mancini in gruppo nella rifinitura, ok per Milan-Roma

AS ROMA NEWS – Buone notizie per Daniele De Rossi in vista della partenza per Milano, prevista per il primo pomeriggio di oggi: Gianluca Mancini è tornato ad allenarsi in gruppo.

Il difensore ha svolto regolarmente la rifinitura effettuata dalla squadra prima del volo per il capoluogo lombardo. Mancini dunque sarà aggregato al gruppo e dovrebbe partire dal primo minuto contro i rossoneri domani sera.

Ancora out Sardar Azmoun, che ha svolto differenziato in campo. Tutti gli altri calciatori sono a disposizione del tecnico, che però domani dovrà fare a meno di Ndicka, squalificato, oltre che di Huijsen e Kristensen, non presenti nella lista Uefa.

Contro il Milan a San Siro si candida Chris Smalling, in ballottaggio con Llorente per una maglia da titolare. Occhi puntati anche sulle fasce, con Celik e Spinazzola in vantaggio su Karsdorp e Angelino, ma anche a centrocampo, dove Cristante e Paredes sono diffidati: entrambi dovrebbero comunque giocare dall’inizio. Questa sera, alle 19:15, De Rossi e Dybala saranno protagonisti nella conferenza stampa prepartita.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

