ULTIME DA TRIGORIA – Mancini in gruppo, out Soulè ed El Shaarawy. Domani alle 12 Juric parla in conferenza stampa

AS ROMA NEWS – Squadra in campo dopo la prima vittoria in Europa League ottenuta ieri contro la Dinamo Kiev. In campo tutti i calciatori che non hanno giocato titolari, per gli altri lavoro di scarico.

Si è rivisto in campo Gianluca Mancini, che sembra aver smaltito l’attacco febbrile che lo ha messo out per la partita contro gli ucraini. Non ha invece recuperato Matias Soulè, che non era in gruppo.

Non si nota in campo nemmeno Stephan El Shaarawy, che dunque sarà indisponibile per la trasferta di Firenze. Domani Ivan Juric parlerà in conferenza stampa alle ore 12 alla vigilia della partita di domenica contro la Fiorentina.

Per la gara contro i viola in campo l’undici migliore: il tecnico sa di giocarsi molto al Franchi, con la Roma che non può permettersi altri passi falsi visti gli ultimi risultati in campionato.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

