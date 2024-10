Mourinho: “La cosa migliore che posso fare è andare in una squadra che non prende parte alle competizioni UEFA”

ALTRE NOTIZIE – Un’altra serata ad alta tensione per José Mourinho in Europa League, con un’espulsione che gli ha comminato l’arbitro Turpin al 58′.

Al termine della gara tra Fenerbahce e Manchester United, lo Special One ha dichiarato: “La cosa migliore che posso fare una volta lasciato il Fenerbahçe è andare in una squadra che non prende parte alle competizioni UEFA“.

Mourinho ha poi proseguito: “Sono pronto a ripartire dalla squadra che è in fondo alla classifica di Premier League. Se questa squadra ha bisogno di una allenatore tra un paio di anni, io sono pronto ad andarci”.

