“ON AIR!” – JURIC: “Far giocare Saud e non Hummels è inconcepibile”, FERRAZZA: “Il tedesco a gennaio rescinderà”, ROSSI: “Stagione nata male che finirà peggio”, PRUZZO: “Mi prendo la vittoria e vado avanti”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Si fa fatica a parlare della Roma di ieri. Io insisto, non sono preoccupato per questa stagione, che secondo me ormai è compromessa…è nata male e secondo me continuerà peggio. Io sono preoccupato per la prossima, perchè serve un repulisti e un’inversione clamorosa. E non basta l’amministratore delegato: servono direttori tecnici, del marketing, della comunicazione…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Per la partita di domenica prossima la Roma è sfavorita, la Fiorentina nelle ultime due partite ha segnato dieci gol… Juric ha preso la squadra in corsa, e questa è la sua più grande attenuante. Però dopo un mese dovresti esserti accorto che non puoi fare quel tuo calcio che sfogava sugli esterni, e allora cambia. Questo è il tema. Io detesto i dogmatici: da Zeman , a Juric, a Sarri…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Abbiamo vinto meritatamente, anche se non ricordo particolari parate del portiere avversario. Io spero che la Roma non giochi mai più così in tutta la sua storia… Detto questo c’è un mistero Hummels. Io sono convinto che sia un giocatore no finito, di più. Juric, lo abbiamo visto, non può allenare la Roma. Ma se non fa giocare Hummels è perchè è finito. Su Hermoso abbiamo capito perchè non lo voleva nessuno, e Hummels probabilmente è peggio di lui… O il tedesco è finito, oppure ha capito che questa è una squadra di matti con un allenatore che non sa nemmeno chi è Hummels. Queste sono le due possibilità…Perchè fa ridere che gioca l’arabo, gioca Zalewski, tutta sta roba qua, e non lui…”

Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “Hummels? Un giocatore che si scalda in quel modo non è pronto per giocare: fa la corsetta, poi si mette a vedere la partita, poi ricomincia con la corsetta…non ci mette proprio intensità. Ragazzi, è l’atteggiamento… Hummels non lo ha voluto nessuno, ma evidentemente avrà staccato con la testa…Ma se non ha mai messo piede in campo, né con De Rossi né con Juric, un motivo ci sarà. Tra l’altro lui con quei tweet ha preso in giro la società…vi ricordo che è stipendiato dalla Roma…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Abbiamo visto in campo Abdulhamid, e non Hummels. Ma almeno provalo, fallo giocare, poi se non si regge in piedi… Se ha pagato i tweet fatti? Quello può essere…Secondo me qualcuno ha rosicato, Juric e forse anche la squadra. Ma tanto a gennaio rescinderà… Dovbyk? Ieri abbiamo capito perchè gioca sempre. Shomurodov se gli metti pure la palla sulla linea di porta, la sbaglia…incredibile…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Io capisco non far entrare Hummels nei minuti finali, che è un giocatore che non ha ancora mai fatto nemmeno un minuto e può essere un rischio. Ma magari si poteva farlo giocare per un’oretta facendolo partire dall’inizio per far rifiatare Ndicka. Io penso che un Roma-Dinamo Kiev uno come Hummels la può giocare…Resta un mistero. Non parlerei di umiliazione, ma senza dubbio stona molto… Ma tu Juric pretendi una squadra con una mentalità vincente e poi lasci sempre fuori uno come Hummels? Dobbiamo capire perchè…”

Valentina Catoni (Tele Radio Stereo): “E’ particolare che in due mesi Hummels non sia stato mai preso in considerazione, anche per una questione di furba utilità… Se hai un giocatore che ha qualità e carisma, poi deve essere pronto a subentrare, altrimenti sta cosa ce la portiamo avanti per tutta la stagione. Nel momento in cui ti servirà, poi che fai, non lo fai entrare perchè invece di due sono diventati quattro i mesi da cui non gioca una partita? Ma vorrai scoprirlo questo giocatore oppure no? Altrimenti quando ne hai la necessità poi non sai chi ti trovi tra le mani…”

Marco Juric (Radio Manà Manà Sport): “Juric si sta prendendo i suoi rischi. E’ molto rischioso il suo atteggiamento, per esempio la scelta di non far giocare Hummels che per me è incomprensibile… Se non trova spazio nemmeno quando Mancini ha la febbre, allora ci deve essere qualcosa che non ha dato. Io non dico che ha ragione uno o l’altro, ma non è possibile che giochi Saud e non lui. Fargli fare zero minuti in due mesi mi sembra incredibile… Ieri la Roma doveva vincere, ma decidere di coprirsi sull’1 a 0 è un ragionamento da piccola squadra, da mediocre, perchè davanti non hai una squadra nettamente più forte di te…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “A me sembra evidente che la Roma così non funziona e così non fai gol. Anche ieri la squadra non è che ha creato questa valanga di occasioni, e ieri hai perfino rischiato di pareggiarla contro una Dinamo che era stata schierata piena di riserve e che aveva preso tre gol dalla Lazio… L’Europa League? Ho l’impressione che nove punti non ti basteranno per entrare nei playoff. Hummels? A me piacerebbe vederlo…ma possibile che si possa aver visto Saud e non lui? Guardate che si va verso la rescissione di contratto…ma che sta a fare qua, la figurina?…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Non è stata una Roma brillante, e io temo che la Roma sia questa, che debba lottare ogni volta per vincere una partita. Magari un giorno la troveremo su un livello differente, dove le vittorie arriveranno in maniera meno complicata… Ieri c’è stata quella bellissima azione di Pellegrini e Dybala, ma non è pensabile che quella palla possa finire fuori…Dopo quell’errore di Shomurodov, allo stadio si era materializzata la beffa dell’ultimo minuto. E se fosse successo, per Shomurodov avrebbe dovuto dare l’addio al calcio… Lo stadio? Ieri è stato fatto un altro sold-out, e bisognerebbe dirlo a chi scrive sui giornali cose che non stanno né in cielo né in terra…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Non è stata una grande Roma, a tratti molto leziosa, lenta, in difficoltà nel costruire. E poi preoccupa questa fatica che fa a tirare in porta, a dispetto di un avversario che ha rischiato di fare il pareggio. Prendi per buoni i tre punti, ora devi sperare che la situazione migliori. Ho visto dei giocatori in difficoltà: Le Fee non mi sembra in condizione di giocare partite importanti, e ho visto un Konè che andava veramente piano. Poi sono entrati i soliti noti, e ti hanno dato l’idea di essere indispensabili. Ho sentito voci molto critiche, ma io stamattina mi tengo sul “mi prendo il risultato e andiamo avanti…“… Dovbyk ha fatto poco ieri, ha fatto più Shomurodov sotto questo aspetto, si è messo più in luce, anche se ha sbagliato un gol che non si è mai visto e che poteva dargli fiducia. Dovbyk è un attaccante di ottimo livello, ma deve essere più sollecitato…”

Nando Orsi (Radio Radio): “I fischi? Purtroppo quando fai certi risultati la cosa cambia. Di ieri ti porti a casa i tre punti, non convinci ma almeno vinci. Ma la Roma mi sembra una squadra che non è fatta per Juric. Se sei monopasso, quando vai in aggressione sei lento nel farlo. Però ti prendi sta vittoria e te la porti a casa…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “La Roma è una squadra nuova, ieri gli undici non avevano mai giocato insieme. A me non è dispiaciuta, hanno dato quello che potevano mantenendo la barca in galleggiamento. Io non sarei così negativo, qualche cosa di positivo si è visto, come qualche giocatore si può puntare sicuramente. Cosa si pretende dalla Roma? Che vinca l’Europa League o che arrivi seconda in campionato? Il traguardo può essere il quinto posto, e dunque ci sono degli obiettivi che occorre porsi senza andare troppo in là…”

Redazione Giallorossi.net

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!