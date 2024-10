Hummels ai tifosi: “Non so perchè non ho giocato. Se il mister vuole, io ci sono”

AS ROMA NEWS – Mats Hummels è l’unico calciatore della rosa della Roma ancora in attesa di esordire in maglia giallorossa nonostante il calendario ci dica che siamo giunti alle porte di novembre.

Il tedesco, vice campione d’Europa lo scorso anno con la maglia del Borussia Dortmund e titolare nella finalissima di Champions, si aspettava di giocare ieri sera contro la Dinamo Kiev, e lui stesso giorni fa aveva anticipato la sua presenza in campo per la gara contro gli ucraini. Una previsione disattesa dai fatti.

Stando a quanto riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, nelle ore successive alla fine della partita contro la Dinamo Kiev, il difensore 35enne è stato intercettato da alcuni tifosi romanisti a Trastevere ai quali ha confidato queste parole: “Non so perché non ho giocato. Sono a disposizione del mister, se mi fanno giocare ci sono“.

Difficile però capire quando arriverà il suo momento: la gara di ieri sera doveva essere quella, sulla carta, più “morbida” delle prossime. Juric sembra non fidarsi di lui, nemmeno in un match alla portata dei giallorossi. Hummels dovrà quindi armarsi di pazienza e lavorare ancora più duro se vorrà avere la sua occasione nella Capitale.

