Roma-Dinamo Kiev 1-0, le pagelle dei quotidiani: Le Fee non convince, brilla Baldanzi

NOTIZIE ROMA CALCIO – La Roma batte di misura la Dinamo Kiev ma non convince. Voti piuttosto risicati per i calciatori scesi in campo ieri: tante le insufficienze, nonostante la vittoria.

Male Le Fee, Angelino e il subentrante Shomurodov, ma stavolta non brilla nemmeno Svilar. Bene invece Baldanzi, Pisilli e Dovbyk, oltre a Pellegrini e Dybala, entrati dalla panchina.

Queste le pagelle dei principali quotidiani oggi in edicola ai calciatori della Roma scesi in campo all’Olimpico ieri sera per affrontare gli ucraini della Dinamo Kiev.

LA GAZZETTA DELLO SPORT – Svilar 5.5, Celik 6, Ndicka 6, Hermoso 5, Zalewski 5, Koné 6, Le Fée 5, Cristante 6 (8′ st), Angeliño 5, Dybala 6.6 (21′ st), Baldanzi 6.5, Pisilli 6.5, Pellegrini 6.5 (21′ st), Dovbyk 6.5, Shomudorov 5 (8′ st).

Allenatore: Juric 6

CORRIERE DELLO SPORT – Svilar 6, Celik 6, Ndicka 6, Hermoso 5.5, Zalewski 5.5, Koné 6, Le Fée 5.5, Cristante 6 (8′ st), Angeliño 5.5, Dybala 6 (21′ st), Baldanzi 7, Pisilli 6.5, Pellegrini 6 (21′ st), Dovbyk 6.5, Shomudorov 5.5 (8′ st).

Allenatore: Juric 6.

IL MESSAGGERO – Svilar 6, Celik 6, Ndicka 6, Hermoso 6.5, Zalewski 6, Koné 6, Le Fée 6.5, Cristante 6 (8′ st), Angeliño 6, Dybala 6 (21′ st), Baldanzi 6.5, Pisilli 6, Pellegrini 6 (21′ st), Dovbyk 6.5, Shomudorov 5.5 (8′ st).

Allenatore: Juric 6.

IL TEMPO – Svilar 5.5, Celik 6, Ndicka 6, Hermoso 6.5, Zalewski 6, Koné 6, Le Fée 6, Cristante 6 (8′ st), Angeliño 6, Dybala 6.5 (21′ st), Baldanzi 6.5, Pisilli 6.5, Pellegrini 6.5 (21′ st), Dovbyk 6.5, Shomudorov 5.5 (8′ st).

Allenatore: Juric 6.

CORRIERE DELLA SERA – Svilar 6, Celik 6, Ndicka 6, Hermoso 6, Zalewski 5.5, Koné 6, Le Fée 5, Cristante 6 (8′ st), Angeliño 5.5, Dybala 6.5 (21′ st), Baldanzi 6.5, Pisilli 6, Pellegrini 6.5 (21′ st), Dovbyk 6, Shomudorov 5 (8′ st).

Allenatore: Juric 6.

LA REPUBBLICA – Svilar 6, Celik 6, Ndicka 6.5, Hermoso 6, Zalewski 6, Koné 6.5, Le Fée 5.5, Cristante 6 (8′ st), Angeliño 6.5, Dybala 6.5 (21′ st), Baldanzi 7, Pisilli 6.5, Pellegrini 6.5 (21′ st), Dovbyk 7, Shomudorov 5.5 (8′ st).

Allenatore: Juric 6.5.