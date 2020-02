ULTIME DA TRIGORIA – Mkhitaryan verso il rientro in gruppo. Ok Spinazzola, Santon e Veretout. Scarico per chi ha giocato sabato

AS ROMA NEWS – Dopo la batosta di Sassuolo, la Roma torna in campo a Trigoria per preparare al meglio il prossimo impegno di campionato contro il Bologna che si giocherà venerdì sera. Solo lavoro di scarico per chi è sceso in campo al Mapei Stadium.

Erano da valutare le condizioni di Spinazzola, Santon e Veretout usciti malconci dalla sfida di sabato sera, ma i tre non destano particolari preoccupazioni in vista del match contro gli emiliani. Ancora lavoro a parte per Mkhitaryan che però sta migliorando e tornerà in gruppo in settimana.

Per il match di venerdì sera è atteso il rientro da titolare di Javier Pastore, che prenderà il posto dello squalificato Pellegrini. Perez e Perotti insidiano Under a destra e Kluivert a sinistra dopo la pessima prova offerta col Sassuolo.

Giallorossi.net – G. Pinoli