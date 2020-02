Zeman: “Fonseca? Con questa società è difficile lavorare. Con Sensi era tutta un’altra cosa. Calcio femminile? In Italia le donne cucinano”

ULTIME AS ROMA – L’ex allenatore giallorosso Zdenek Zeman ha rilasciato alcune dichiarazioni al portale Tuttomercatoweb.com a margine dell’evento “Panchina d’Oro” che si è svolto oggi. Il tecnico boemo, tra le altre cose, ha parlato ella situazione della Roma e della difficoltà di arrivare a grandi traguardi da parte del suo vecchio club:

La Juventus è ancora la squadra più forte del campionato?

“Non credo che dipenda dalle mie valutazioni. Penso che tutti abbiano dichiarato che la Juve è più forte, poi le partite vanno giocate”.

La Lazio può contendere lo scudetto ai bianconeri?

“Io l’ho vista nel derby, ha fatto male male. Non ha visto la partita. Però se nelle altre non perde mai, vuol dire che ha qualità. Prima non riusciva a essere competitiva in tutte le partite, oggi sì”.

Fonseca può essere l’allenatore giusto per la Roma?

“Può essere tutto. La Roma è particolare, in più con la società attuale è difficile lavorare. Io ci ho lavorato ai tempi di Sensi, era tutta un’altra cosa”.

Dai suoi tempi il sistema calcio è migliorato?

Si parla sempre meno di calcio e di altre cose: economiche, che fanno guadagnare. Io penso che rimanga sempre uno sport da cui non guadagnare, ma che se fai bene ti può fare anche guadagnare.

Il calcio femminile è cresciuto molto.

È in grande sviluppo in Italia, anche per la partecipazione ai mondiali, speriamo vada sempre più avanti.

Come mai ci si sta arrivando soltanto ora?

Penso che in Italia abbia tanti problemi già il calcio maschile. Serie B e Serie C hanno grossi problemi, le donne di solito venivano sempre dietro nel calcio: vedremo se riusciranno a fare un altro passo avanti.

È una questione di cultura?

Anche, di solito le donne in Italia sono in cucina.

Ma questo è gravissimo.

Non so se è grave. Certo è che i maschi devono mangiare.

