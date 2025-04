ULTIME DA TRIGORIA – Ok Celik, terapie per Dybala. Possibile cambio di modulo per la Juve. Domani Ranieri in conferenza (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Altra giornata di allenamenti intensi a Trigoria, ma senza particolari novità per Ranieri. Zeki Celik è completamente recuperato e anche oggi ha svolto la seduta in gruppo, mentre non si sono visti in gruppo né Rensch né Saud. Paulo Dybala ha invece svolto terapie.

Per la partita di domenica sera il tecnico testaccino dovrà decidere se schierare il terzino turco nei tre di difesa, lasciando Hummels in panchina, oppure rimetterlo largo a destra confermando l’ex Borussia Dortmund al centro della retroguardia romanista. Qualora Ranieri scegliesse la prima ipotesi, nel ruolo di quinto su quella corsia potrebbe agire El Shaarawy.

Non è escluso un cambio di modulo, con l’inserimento di un centrocampista in più in mediana e il passaggio a un più robusto 3-5-2, con Cristante e Konè ai fianchi di Paredes e Soulè alle spalle di Dovbyk. Nel caso in cui venisse invece confermato il 3-4-2-1, Baldanzi e Pisilli stavolta partirebbero davanti a Pellegrini nel ruolo di trequartista di sinistra. Intanto la Roma ha annunciato che ci sarà domani alle 13 la conferenza stampa del mister.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini