Calciomercato Roma, contatti avviati per Mosquera del Valencia: pronta un’offerta in estate

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma è al lavoro per rinforzare la difesa in vista della prossima stagione e dalla Spagna emerge un nome nuovo sul taccuino di Trigoria: Cristhian Mosquera. Il centrale 20enne è sotto contratto con il Valencia fino al 2026, ma il rinnovo è in stallo a causa delle divergenze economiche.

Il giocatore infatti vorrebbe una clausola rescissoria fissata intorno ai 20 milioni di euro, mentre il club lo valuta oltre 30. La situazione contrattuale del giovane talento spagnolo ha attirato l’attenzione della Roma, che ha già avviato i primi contatti con il suo entourage.

Visto il forte interesse dei giallorossi e la situazione del calciatore, dalla Spagna assicurano che in estate il ds Ghisolfi avanzerà un’offerta al Valencia per provare a strappare il roccioso centrale spagnolo di origine colombiane al club iberico.

Fonte: tribunadeportivavalencia.com