Calciomercato Roma, Angel Gomes del Lille nel mirino di Ghisolfi a parametro zero

AS ROMA NEWS – La Roma continua a pianificare il futuro con l’obiettivo di rinforzare la rosa senza gravare sul monte ingaggi. Se Davide Frattesi resta un nome sempre presente nei pensieri di Florent Ghisolfi, un’altra pista interessante porta ad Angel Gomes.

Secondo il portale on line de Il Messaggero, il direttore sportivo giallorosso sta monitorando da vicino il centrocampista inglese, di origini portoghesi, attualmente in forza al Lille e in scadenza di contratto a giugno. Duttilità e qualità tecnica sono i suoi punti di forza: può giocare da mediano, mezzala o trequartista, offrendo soluzioni versatili in mezzo al campo.

La sua stagione, però, è stata condizionata da qualche problema fisico e da un episodio sfortunato: ad agosto, uno scontro aereo con un avversario lo ha costretto a lasciare il campo privo di sensi e a un ricovero d’urgenza in ospedale. Per fortuna, solo un grande spavento, ma da allora il suo impiego con il Lille è stato limitato, con appena quattro presenze in Ligue 1 negli ultimi tre mesi.

La Roma valuta l’opportunità di prenderlo a parametro zero, un affare potenzialmente vantaggioso per aggiungere talento e profondità alla mediana.

