Abraham: “Milan grandissimo club, restare non dipende solo da me. Avrei voluto segnare di più, ma la stagione non è finita”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Tammy Abraham, partito titolare ieri nel derby di Coppa Italia giocato dal Milan e andato a segno con un bel destro incrociato, ha parlato del suo futuro in conferenza stampa.

“Ci sono sempre alti e bassi. Io avrei voluto segnare di più. Ma la stagione non è finita. Ci sono undici partite per cui lottare. Non conosco il mio futuro ora. Il Milan è un grandissimo club, molto appassionato. Voglio lottare fino alla fine per questo club. Restare non dipende solo da me“.

Abraham è infatti ancora un calciatore di proprietà della Roma: il centravanti si è trasferito al Milan con la formula del prestito la scorsa estate, dopo che i due club non erano riusciti a trovare una quadra per un affare a titolo definitivo. In ballo anche Saelemaekers, che ha fatto il percorso inverso in direzione della Capitale.