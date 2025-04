AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti. Queste le ultimissime di giovedì 3 aprile 2025.

Ore 10:15 – Friedkin, blitz a Roma per l’allenatore?

Dan e Ryan Friedkin stanno tornando a Roma per un blitz. Lo riferisce l’edizione odierna de Il Messaggero. Un rientro nella Capitale che potrebbe coincidere con l’accelerata decisiva per il prossimo allenatore. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 9:30 – Abraham-gol, il prezzo sale

Tammy Abraham segna un gol bello e importante nel derby di coppa Italia contro il Milan e il prezzo del suo cartellino comincia a riprendere quota. La Roma adesso spera nel riscatto dei rossoneri e di poter tornare a discutere di uno scambio con Saelemaekers. Altrimenti la pista inglese potrebbe tornare a riaccendersi in estate. (Corriere dello Sport)

Ore 8:50 – Juve, Cambiaso verso il recupero per la Roma

Anche se soltanto per una parte della seduta, Andrea Cambiaso e ritornato in gruppo – per Ia prima volta da quando c’e Igor Tudor alla Continassa – e aumenta quindi l’ottimismo in vista della trasferta di domenica contro la Roma. Ancora a parte, invece, Douglas Luiz, anche se le sensazioni su un suo recupero non smettono di essere incoraggianti. (Gazzetta dello Sport)

Ore 8:20 – Ipotesi El Shaarawy a destra

Ranieri torna ad avere disponibile Celik, e con le assenze di Saelemaekers, Saud e Rensch, il turco potrebbe tornare esterno a destra nel 3-4-2-1 o nel 3-5-2. Uno dei dubbi riguarda Hummels. Se l’ex Dortmund dovesse sedersi in panchina, Celik verrebbe impiegato nei tre di difesa e sulla fascia destra toccherebbe a El Shaarawy. (Il Tempo)

IN AGGIORNAMENTO…