Calciomercato Roma, Misitano saluta i giallorossi: ha firmato per l’Atalanta U23

AS ROMA NEWS – La Roma saluta Giulio Misitano, giovane attaccante classe 2005 della Primavera, che lascia il club giallorosso per iniziare una nuova avventura con l’Atalanta U23. Il centravanti ha già firmato il contratto che lo legherà al club nerazzurro e si prepara a giocare in Serie C, nel girone A.

Misitano, che ha fatto parte della Primavera giallorossa nelle ultime stagioni, è attualmente ai box per un infortunio, ma l’Atalanta ha deciso comunque di puntare su di lui, vedendo in lui un profilo di prospettiva per il proprio progetto di crescita.

L’attaccante, che si è messo in mostra nel settore giovanile della Roma per il suo senso del gol e le sue qualità fisiche e tecniche, avrà ora la possibilità di confrontarsi con il calcio professionistico nella squadra riserve della Dea. L’Atalanta U23, infatti, è una delle poche seconde squadre in Italia e rappresenta un trampolino importante per i giovani talenti in ottica prima squadra.

Fonte: lacasadic.it