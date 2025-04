Pellegrini al passo d’addio, ora c’è il Milan

NOTIZIE AS ROMA – Mancano ancora otto giornate alla fine del campionato, ma in casa Roma si guarda già al futuro. E tra le prime questioni sul tavolo del direttore sportivo c’è quella legata a Lorenzo Pellegrini. Il capitano non ha vissuto una stagione brillante e, complice un rapporto con la piazza ormai logoro, la sua permanenza nella Capitale non è più scontata. Sulle sue tracce ci sarebbe non solo il Napoli, ma anche il Milan, scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

A Trigoria si osserva con attenzione la situazione di Alexis Saelemaekers, in prestito dal Milan e autore di un rendimento positivo. I giallorossi vorrebbero trattenerlo, e qui entra in gioco il possibile scambio: Pellegrini o Cristante come contropartite tecniche per arrivare all’esterno belga. In particolare, Cristante – cresciuto nel vivaio rossonero – tornerebbe utile anche per le liste UEFA, nel caso il Milan centrasse una qualificazione europea.

Sul tavolo anche il futuro di Tammy Abraham: se il prossimo allenatore rossonero (che sarà italiano, come il nuovo ds) non dovesse considerarlo un profilo utile, il centravanti inglese potrebbe rientrare nell’operazione o comunque aprire a nuove soluzioni. Intanto, resta sullo sfondo anche il nome di Davide Frattesi, monitorato dal Milan in caso di addio all’Inter in cerca di maggiore spazio. Segnali chiari: a Trigoria e a Milanello si preparano settimane calde.

Fonte: Gazzetta dello Sport