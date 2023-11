ULTIME DA TRIGORIA – Ok Dybala e Sanches, sempre out Spinazzola e Smalling (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Altra giornata di allenamenti a Trigoria, con la Roma che questa mattina ha continuato a lavorare in vista della partita di domenica prossima contro il Lecce.

Sembrano essere ormai tornati stabilmente in gruppo Paulo Dybala e Renato Sanches, che dunque sono convocabili per la sfida contro i salentini. Certa la presenza dell’argentino, in dubbio l’utilizzo del portoghese, la cui condizione fisica resta un rebus. Se ne capirà qualcosa in più sabato prossimo, quando Mourinho parlerà in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato.

Spicca ancora l’assenza di Chris Smalling: l’inglese è tornato di nuovo ai margini della squadra dopo un paio di allenamenti in gruppo della scorsa settimana. Il difensore avverte ancora dolore, la speranza della Roma è che i problemi possano essere superati durante la pausa continuando il programma di riposo e terapie iniziato ormai da settimane.

Out anche Spinazzola: il terzino non ha ancora superato l’affaticamento muscolare di qualche giorno fa e non ci sarà contro il Lecce. Probabile che non venga rischiato nemmeno per la trasferta di Praga in modo da recuperarlo per il derby contro la Lazio, quando dovrebbe tornare a disposizione anche Lorenzo Pellegrini.

Giallorossi.net – A. Fiorini