Calciomercato Roma, Pinto molla Marcos Leonardo per puntare su difensore e terzino

AS ROMA NEWS – La Roma sembra ormai decisa a mollare la pista che avrebbe portato a gennaio a Marcos Leonardo. Stando a quanto riferisce oggi Leggo, il club giallorosso – dopo il tira e molla estivo – avrebbe deciso di destinare quelle risorse per rinforzare altri reparti.

Tiago Pinto infatti è alle prese con le richieste di Mourinho, che viste le condizioni di Smalling e il rendimento dei terzini, preferirebbe avere rinforzi in altre zone del campo, a cominciare dalla difesa.

Il nome caldo per gennaio è quello di Eric Dier, 29 anni, centrale difensivo inglese che sta trovando poco spazio nel Tottenham e che la Roma proverà ad acquistare in prestito con diritto di riscatto dal club inglese alla riapertura del mercato. Mou conosce bene il roccioso difensore inglese e sarebbe ben felice di allenarlo anche in giallorosso.

Per la fascia sinistra invece il gm sta seguendo un esterno mancino brasiliano che gioca nel Vasco da Gama: si tratta di Lucas Piton, 23 anni, calciatore che è in possesso del passaporto italiano.

Fonte: Leggo