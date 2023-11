Spalletti risponde a Totti: “Non ho mai smesso di abbracciarlo. Andiamo insieme al Bambin Gesù”

NOTIZIE AS ROMA – Arriva pronta la risposta di Luciano Spalletti nei confronti di Francesco Totti riguardo l’intervista rilasciata al Corriere della Sera nella quale l’ex capitano giallorosso, tra le tante cose ha parlato anche del c.t. della Nazionale.

Il tecnico toscano ha aperto subito le porte ad una “riappacificazione” dichiarando: “Sicuramente c’è stato un periodo in cui non sono stato capace di fargli capire che io non ho mai smesso di abbracciarlo….che l’avrei sempre voluto con me.

Prima della prossima partita all’Olimpico andrò a trovare alcuni amici che abbiamo in comune al Bambin Gesù, potrebbe essere una bella occasione per fargli visita insieme“.