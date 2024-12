ULTIME DA TRIGORIA – Ok Dybala e Shomurodov, out Hermoso. Contro l’Atalanta torna Saelemaekers dal 1′, conferma per Hummels

AS ROMA NEWS – Allenamento di rifinitura svolto questa mattina a Trigoria a poco più di 24 ore dalla sfida contro l’Atalanta in programma domani sera, ore 20:45, allo Stadio Olimpico.

Nessuna novità rispetto alla seduta di ieri: ancora out Mario Hermoso, che dunque non farà parte dei convocati. Regolarmente in gruppo invece sia Paulo Dybala che Eldor Shomurodov: l’argentino domani sera partirà dal primo minuto al fianco di Dovbyk.

Per la partita contro i bergamaschi Ranieri opererà solo qualche piccolo aggiustamento nell’undici iniziale: si va verso la conferma della difesa a tre con Hummels centrale, spazio a Saelemaekers dal primo minuto, ballottaggio Paredes-Cristante a centrocampo. Certa l’assenza di Pisilli, out per squalifica.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

